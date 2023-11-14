Популярный российский комик рассказал о зуде и сыпи на гастролях

Комик Сергей Орлов рассказал, что во время гастролей у него начались сыпь и зуд

Популярный российский юморист Сергей Орлов рассказал, как во время гастролей у него начались сильный зуд и сыпь. Подробностями этой истории он поделился в подкасте «Бухарог Лайв» комика Владимира Бухарова, доступном на YouTube.

Орлов рассказал, что сыпь на теле от колен до груди и зуд, из-за которого он расчесывал тело до крови, начались у него в туре по российским городам. По словам комика, он обращался к нескольким врачам, которые не могли ему помочь. «В итоге меня прокапали, врач выписала препараты колоть и посадила на диету», — добавил он.

Через неделю, как отметил комик, он отправился в тур по Европе. Во Франкфурте у него снова начался зуд, после чего Орлов связался с врачом онлайн. «Она сказала, что это дерматит определенного рода, выяснять, какой точно, нет смысла, потому что их тысячи. (...) И она мне говорит: "Само пройдет"», — вспомнил комик. Он добавил, что на следующий день после разговора с врачом сыпь и зуд действительно прошли.

«Это чистой воды стресс, это просто сбитый режим и реакция организма», — предположил Бухаров. Орлов согласился с предположением коллеги.

Ранее Орлов заявил, что больше не будет выкладывать свои концерты на видеохостинге YouTube. Юморист объяснил это решение тем, что, по его словам, платформа «все сильнее и сильнее закручивает гайки».