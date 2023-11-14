По делу Героя России о случайном выстреле в девушку назначено 12 экспертиз

СК назначил 12 экспертиз по делу Героя России Магасумова, обвиненного в убийстве

Следственный комитет (СК) назначил 12 экспертиз по делу Героя России подполковника Ирека Магасумова, проходящего по уголовному делу о летальном выстреле в девушку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката подозреваемого.

По данным источника издания, в числе назначенных экспертиз значатся медико-криминалистические, баллистические и психолого-психиатрические проверки. В ходе исследований специалисты планируют проверить одежду Магасумова и его сослуживца на предмет наличия следов пороха, а также установить вменяемость обвиняемого и свидетелей.

Ранее Южный окружной военный суд отклонил жалобу адвоката Магасумова и оставил подсудимого под стражей. Подполковника арестовали 11 октября по подозрению в летальном выстреле в одну из девушек, с которой он вместе с сослуживцем познакомился в луганском кафе.