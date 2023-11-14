69-я параллель
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15:56, 14 ноября 202369-я параллель

Похожую на Буклю из «Гарри Поттера» сову спасли в России от усталости

В Якутии спасли от усталости похожую на Буклю из книг о Гарри Поттере сову

Фото: Депвет Якутии

В якутском Вилюйске спасли от усталости полярную сову, похожую на Буклю — питомца главного героя серии книг Джоан Роулинг Гарри Поттера. Об этом сообщило агентство ЯСИА.

Местный житель заметил на улице пернатую, которая была в плохом состоянии. Россиянин подобрал ее и отнес в ветеринарный пункт. Там выяснилось, что сова здорова и не получила никаких повреждений. Специалисты допустили, что она могла столкнуться с другими птицами и на некоторое время потерять сознание.

Пернатая восстановилась под присмотром ветеринаров. После ее выпустили в привычную среду обитания.

До этого сообщалось, что охотник из Якутии нашел на улице полярную сову и не смог с ней расстаться.

Еще раньше россиянин спас найденного у трассы новорожденного лосенка. Впоследствии мужчина передал животное сотрудникам природного парка «Живые алмазы Якутии».

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      Анна Щербакова
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