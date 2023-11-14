Банки призвали разделить потери россиян от мошенников

Минфин: банки должны разделять потери пострадавших от мошенников клиентов

Банки должны разделять часть потери своих клиентов, пострадавших от действий мошенников. С таким призывом к участникам конференции «Территория финансовой безопасности» обратился директор департамента финансовой политики Министерства финансов Иван Чебесков, его цитирует ТАСС.

«Нужно мотивировать наши финансовые организации к тому, чтобы более активно в этом участвовать. Нужно, чтобы банки разделяли часть вот этих денег, которые у граждан забирают», — пояснил эксперт.

По словам Чебескова, в большинстве случаев гражданин вынужден самостоятельно разбираться с последствиями обмана мошенниками. Статистика по судебным обращениям «плачевная» — вернуть деньги удается лишь пяти процентам россиян.

Чебесков предложил обязать банки возмещать половину средств, которых лишится клиент — это будет не только социально справедливо, но и создаст кредитным организациям мотивацию бороться с мошенничеством, так как они станут финансово заинтересованными.

С 1 октября Банк России начал по-новому рассекречивать мошенников. Теперь банки начали передавать регулятору данные о переводах, которые кажутся сомнительными. До этого ЦБ получал только сведения о конечном получателе похищенных средств, а теперь оценивает трансакции по 50 признакам. Среди прочего, речь идет о большем количестве данных о переводах, сделанных без согласия владельца счета.

Ранее в Госдуме предложили продлить срок блокировки банками средств на счетах для проверки подозрительных операций с двух до пяти дней. Срок проверки платежей на мошенничество должен быть увеличен, чтобы у людей было больше времени «разобраться в ситуации и не потерять свои деньги», объяснили авторы законопроекта. Также вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов заявил о необходимости увеличить срок, когда клиент обязан сообщить банку о краже средств с карты, с одного до 60 дней.