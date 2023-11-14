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09:36, 14 ноября 2023Наука и техника

Рособоронэкспорт рассказал о продаже оружия за рубеж в условиях СВО

Михеев: Россия в условиях СВО не стремится увеличивать объем экспорта вооружений
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В условиях специальной военной операции (СВО) Россия не ставит целью увеличить объем экспорта вооружений. Об этом высказался в беседе с РИА Новости гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

«В условиях проведения специальной военной операции и исходя из первоочередной задачи российского оборонно-промышленного комплекса, состоящей в обеспечении потребностей Вооруженных сил России, не время говорить о соревнованиях за место на мировом рынке и стремлении увеличить объемы экспорта российской продукции», — отметил он в ходе авиасалона Dubai Airshow 2023.

В то же время он рассказал о формировании портфеля технологических контрактов, которые принесут дивиденды после начала работы совместных предприятий за рубежом.

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев заявил, что иностранные заказчики начали проявлять повышенный интерес к российскому истребителю пятого поколения Су-57. В то же время о конкретных сроках и количестве выпускаемого имущества можно будет говорить только после подписания контрактных документов, отметил он.

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      Алина Гончарова
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