Рособоронэкспорт рассказал о продаже оружия за рубеж в условиях СВО

Михеев: Россия в условиях СВО не стремится увеличивать объем экспорта вооружений

В условиях специальной военной операции (СВО) Россия не ставит целью увеличить объем экспорта вооружений. Об этом высказался в беседе с РИА Новости гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

«В условиях проведения специальной военной операции и исходя из первоочередной задачи российского оборонно-промышленного комплекса, состоящей в обеспечении потребностей Вооруженных сил России, не время говорить о соревнованиях за место на мировом рынке и стремлении увеличить объемы экспорта российской продукции», — отметил он в ходе авиасалона Dubai Airshow 2023.

В то же время он рассказал о формировании портфеля технологических контрактов, которые принесут дивиденды после начала работы совместных предприятий за рубежом.

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев заявил, что иностранные заказчики начали проявлять повышенный интерес к российскому истребителю пятого поколения Су-57. В то же время о конкретных сроках и количестве выпускаемого имущества можно будет говорить только после подписания контрактных документов, отметил он.