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05:30, 14 ноября 2023Путешествия

Россиянин побывал в Северной Корее и удивился ценам в местных магазинах

Фото: Kin Cheung / AP

Российский тревел-блогер и путешественник побывал в КНДР и удивился ценам в местных магазинах. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что килограмм гречки в Северной Корее стоит 392 рубля, риса — 75 рублей, овсянки — 101 рубль, а полуторалитровая пластиковая бутылка молока обойдется в 153 рубля.

Россиянин написал, что за пять литров растительного масла северокорейцам придется заплатить примерно 3,1 тысячи рублей. По акции в подарок дается еще одна бутылка объемом 0,75 литра.

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«Упаковка соевых сосисок 400 граммов — 127 рублей, — сообщил он. — Соевая вареная колбаса — 85 рублей за палку».

По словам путешественника, упаковка из пяти батончиков «Сникерс» в северокорейских супермаркетах стоит 765 рублей, коробка конфет из молочного шоколада — 1,4 тысячи рублей. «Пластиковая бутылка самой дешевой водки — 38 рублей», — добавил он.

Ранее этот же тревел-блогер описал жителей КНДР фразой «шокирован, как жестко пьют». Россиянин отметил, что во время путешествия увидел на улице женщину с пятилитровыми бутылками и решил, что в них вода. Однако, по словам гида, это оказалась водка, которую корейцам выдают в качестве зарплаты на работе.

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      Фариза Бацазова
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