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07:31, 7 ноября 2023Путешествия

Россиянин побывал в Северной Корее и описал местных фразой «жестко пьют»

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российский тревел-блогер и путешественник побывал в Северной Корее и описал местных фразой «шокирован, как жестко пьют». Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что во время путешествия увидел на улице женщину с пятилитровыми бутылками и решил, что в них вода. Однако, по словам гида, это оказалась водка, которую корейцам выдают в качестве зарплаты на работе. «Это часть их зарплаты вместе с рисом, мукой и другими продуктами в составе ежемесячного пайка», — объяснил блогер.

Россиянин отметил, что в денежном размере зарплаты в стране довольно невысокие, в связи с чем власти обеспечивают людей набором продуктов, в том числе алкоголем.

Ранее этот же тревел-блогер и путешественник развеял популярный миф о Северной Корее. Как отметил путешественник, считается, что в КНДР почти нет нормальных автомобилей, а вместо них по улицам ездят чуть ли не одни грузовики на дровах.

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      Зарина Дзагоева
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