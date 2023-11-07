Россиянин побывал в Северной Корее и описал местных фразой «жестко пьют»

Российский тревел-блогер и путешественник побывал в Северной Корее и описал местных фразой «шокирован, как жестко пьют». Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что во время путешествия увидел на улице женщину с пятилитровыми бутылками и решил, что в них вода. Однако, по словам гида, это оказалась водка, которую корейцам выдают в качестве зарплаты на работе. «Это часть их зарплаты вместе с рисом, мукой и другими продуктами в составе ежемесячного пайка», — объяснил блогер.

Россиянин отметил, что в денежном размере зарплаты в стране довольно невысокие, в связи с чем власти обеспечивают людей набором продуктов, в том числе алкоголем.

Ранее этот же тревел-блогер и путешественник развеял популярный миф о Северной Корее. Как отметил путешественник, считается, что в КНДР почти нет нормальных автомобилей, а вместо них по улицам ездят чуть ли не одни грузовики на дровах.