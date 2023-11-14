Российским мужчинам раскрыли способ омолодиться без диет и спорта

Хирург Чесалин посоветовал мужчинам липоскульптуру для омоложения без спорта

Пластический хирург Иван Чесалин раскрыл мужчинам способ омолодиться без диет и спорта. Соответствующий материал публикует «Газета.Ru».

Врач рассказал, что зачастую представителям мужского пола не удается избавиться от жировых отложений даже после коррекции питания и изнурительных тренировок. «А такое случается нередко и может быть связано с анатомическими особенностями тела и врожденной конституцией», — пояснил он.

Вследствие этого доктор посоветовал прибегнуть к липоскульптуре в сочетании с липосакцией. «Одновременно лишний жир можно пересадить в зону ягодиц, омолодить лицо, сделав более выраженными скулы и подбородок», — уточнил Чесалин.

При этом медик предупредил, что упомянутая коррекция не всегда возможна с первого раза. «Если у мужчины ростом 180 сантиметров вес составляет 130 килограммов и мы имеем дело с избыточным количеством жировой ткани, то за одну операцию убрать такие излишки жира и кожи и скорректировать тело до идеальных параметров невозможно ― организму и коже нужно время на восстановление. Тогда работа будет постепенная ― на каждом этапе будет определенная операция и коррекция одной зоны», ― заключил эксперт.

В сентябре врач раскрыл россиянам действенные способы убрать второй подбородок. В список методов, позволяющих гарантированно убрать косметический дефект, вошли липосакция и SMAS-пластика.