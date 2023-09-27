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20:07, 27 сентября 2023Ценности

Врач раскрыл россиянам действенные способы убрать второй подбородок

Хирург Владимир Зленко: липосакция позволяет убрать второй подбородок

Фото: Geinz Angelina / Shutterstock / Fotodom

Пластический хирург и кандидат медицинских наук Владимир Зленко раскрыл россиянам действенные способы убрать второй подбородок. Соответствующий материал публикует «Газета.Ru».

В список методов, позволяющих гарантированно убрать косметический дефект, вошли липосакция и SMAS-пластика. Кроме того, по словам врача, скорректировать второй подбородок помогает ультразвуковая липосакция.

«Эта методика убирает жир с помощью специального аппарата, фактически высасывая его через микропроколы. Ультразвуковая липосакция, в отличие от обычной, не вредит ни сосудам, ни нервам, ни мышцам, поэтому после нее реабилитация проходит гораздо быстрее. А если появление второго подбородка обусловлено не жиром, а наличием лишней кожи, то применяется SMAS-лифтинг», — объяснил доктор.

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При этом эксперт уточнил, что иногда могут понадобиться обе вышеупомянутые процедуры. «Это происходит, когда необходимо убрать не только жир, но и кожный лоскут в этой области», — сообщил он.

Вдобавок Зленко обратил внимание тех, кто боится хирургического вмешательства, на такие косметологические процедуры, как нити или использование липолитиков. «Какая именно методика необходима, решает пластический хирург. Это зависит от возраста, сопутствующих заболеваний, анатомических особенностей. Для максимального эффекта нужно учитывать все эти параметры. При правильном уходе эффект сохраняется более десяти лет», — заключил хирург.

В августе врач-эндокринолог Диляра Лебедева перечислила россиянам способы омолодиться в домашних условиях. В первую очередь специалистка посоветовала готовить еду самостоятельно, чтобы питаться качественными продуктами.

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    Екатерина Ештокина
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