Российский депутат назвал жалующихся на проблемы с водой жителей ботами

Депутат Бузыкаев назвал жителей Белорецка ботами из-за жалоб на проблемы с водой

Депутат Камиль Бузыкаев назвал ботами жителей Белорецка за их жалобы на проблемы с водой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Местные жители в комментариях к постам главы Башкирии Радия Хабирова рассказали о трудностях с водоснабжением. Они ранее сообщали, что около 400 домов в микрорайоне Замата-2 лишены водоснабжения. После этого глава республики обещал заняться проблемой. Впоследствии мэр Белорецка заявил, что на решение проблемы дали финансирование.

«Это какая-то организованная атака ботов что ли из Белорецка? Непонятно», — написал депутат Курултая республики. В комментариях ему ответили местные жители, которые возмутились этим высказыванием. Впоследствии, объясняя свои слова, он заявил, что у всех комментаторов закрытые профили, из-за чего ситуация похожа на «атаку ботов».

Когда один из комментаторов предложил депутату приехать в Белорецк и проверить, как обстоят дела в городе с водоснабжением, тот написал, что не хотел обидеть публику и мог ошибиться.

Ранее депутат Курултая Башкирии от фракции КПРФ Ильгам Галин заявил, что народ в регионе привык к иждивенчеству. По его словам, граждане привыкли иждивенчеству и ждут субсидий. «Ждем, когда по десять тысяч на 1 сентября раздадут, а вообще деньги надо зарабатывать», — подчеркнул Галин.