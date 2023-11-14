С помилованного за расправу над Пехтелевой преступника сняли еще одно наказание

Отец Веры Пехтелевой: Канюса после амнистии освободили от выплат компенсаций

Владислава Канюса, который расправился с 23-летней студенткой Верой Пехтелевой из Кемеровской области и был приговорен к 17 годам тюрьмы, после амнистии за участие в боевых действиях на специальной военной операции (СВО) освободили от выплат денежных компенсаций родным девушки. О еще одном снятом наказании для преступника рассказал «Собеседнику» отец россиянки Евгений Пехтелев.

Он отметил, что по решению суда, его и бывшую супругу должны были письменно извещать о прибытии Канюса в исправительное учреждение. Однако этих данных родителям студентки так и не предоставили.

«Сами узнали, что в конце концов он оказался в Ростове-на-Дону, откуда уже убыл на СВО. Кстати, приговор обязал его выплатить в качестве компенсации морального вреда 4 миллиона рублей потерпевшим – по 1,5 миллиона родителям, миллион – ее дяде, а еще 200 тысяч рублей государству за адвокатов по назначению», — поделился Пехтелев.

Указ президента России избавил Канюса от этих обязательств. Такую информацию отец россиянки, которую на протяжении шести часов истязал боец СВО, получил от судебных приставов.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя историю с Канюсом, пояснил, что осужденных по тяжким могут амнистировать, если они искупят свою вину на спецоперации.

Известно, что Канюс и Пехтелева некоторое время состояли в романтических отношениях. После расставания, когда студентка приехала к Канюсу домой, чтобы забрать вещи, тот начал ее избивать, затем изнасиловал и задушил. Всего на теле девушки были обнаружены десятки повреждений. Соседи слышавшие крики, неоднократно звонили в полицию, однако их игнорировали.

В 2022 году Кемеровский областной суд приговорил Канюса к 17 годам лишения свободы за убийство с собой жестокостью. Преступник вину не признал и отказался сотрудничать со следствием.

Суд также назначил условные сроки пятерым сотрудникам полиции, не приехавшим после вызова соседей. Их признали виновными по статье о халатности, повлекшей смерть человека.