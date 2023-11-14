Стоматолог раскритиковал популярное средство отбеливания зубов

Эффективность полосок для отбеливания зубов вызывает сомнения, к тому же результат зависит от природного цвета эмали, заявил стоматолог-гигиенист Дамир Усманов. Специалист раскритиковал популярное средство в беседе с «Газетой.Ru».

Врач отметил, что полоски не смогут равномерно осветлить зубы при наличии на них пятен табака, чая или кофе. Более того, применять их можно только после консультации со стоматологом, который поможет подобрать оптимальный вариант средства и предупредит о противопоказаниях, добавил Усманов.

«При наличии у пациента кариеса, клиновидных дефектов или других повреждений зубной эмали процесс осветления может усугубить ситуацию и вызвать обострение проблемы. То же самое касается пациентов с чувствительными зубами: отбеливание может усилить восприимчивость, что приведет к боли», — отметил стоматолог.

Эффект отбеливания зависит от количества перекиси водорода в составе полосок, объяснил Усманов. Если человек хочет добиться заметного результата, ему придется использовать варианты с агрессивным воздействием на зубы. Однако в этом случае, по словам врача, человеку понадобится защита эмали от разрушения.

В заключение стоматолог признал, что у полосок для отбеливания есть и преимущества: удобство использования и невысокая стоимость. Однако действительно заметного результата можно добиться только при профессиональном отбеливании в стоматологии, добавил он.

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