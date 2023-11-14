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21:02, 14 ноября 2023Спорт

Тренер Макгрегора раскрыл изменившиеся планы бойца по возвращению к поединкам

Тренер Макгрегора Джон Кавана заявил, что возвращение бойца переносится на лето

Фото: Hoch Zwei / Globallookpress.com

Джон Кавана, тренер ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора, раскрыл изменившиеся планы спортсмена по возвращению к поединкам. Слова специалиста приводит The MMA Hour.

«Мы надеялись на апрель, такой была наша надежда. Об этом мы говорили. А теперь, похоже, планы переместились на лето», — заявил Кавана. Он добавил, что не знает причину, по которой боец решил отложить возобновление карьеры.

В октябре Макгрегор заявил, что хотел бы вернуться в октагон в апреле 2024 года. Последний бой он провел летом 2021 года, уступив в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) американцу Дастину Порье техническим нокаутом. Ирландец получил перелом ноги, после которого восстанавливается до сих пор.

35-летний Макгрегор — бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе. Всего в активе ирландца 28 боев, в которых он одержал 22 победы и потерпел 6 поражений.

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      Ксения Курашкина
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