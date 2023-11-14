Украина не договорилась с Польшей разблокировать границы

Погранслужба: Украина не договорилась с Польшей разблокировать КПП на границе

Украина и Польша не смогли договориться на переговорах разблокировать находящие на границе КПП для украинских перевозчиков. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, его цитирует РИА Новости.

«Переговоры ни к чему пока не привели, поэтому польские перевозчики продолжают блокировать три основных направления на границе с Польшей», — сказал он.

Демченко уточнил, что были заблокированы КПП «Ягодин», «Краковец» и «Рава-Русская». По его словам, проехать не могут 2,3 тысячи грузовых автомобилей.

13 ноября сообщалось, что украинские дальнобойщики по 10 дней ждут выезда из Польши — время ожидания в очереди составляет 226 часов. Как рассказал представитель Государственной таможенной службы в Люблине Михал Дерусь, за ночную смену с польской территории выехали всего 67 грузовиков, а въехали пять.