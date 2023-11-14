Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:35, 14 ноября 2023Бывший СССР

Украина не договорилась с Польшей разблокировать границы

Погранслужба: Украина не договорилась с Польшей разблокировать КПП на границе

Фото: Alona Nikolaievych / Globallookpress.com

Украина и Польша не смогли договориться на переговорах разблокировать находящие на границе КПП для украинских перевозчиков. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, его цитирует РИА Новости.

«Переговоры ни к чему пока не привели, поэтому польские перевозчики продолжают блокировать три основных направления на границе с Польшей», — сказал он.

Демченко уточнил, что были заблокированы КПП «Ягодин», «Краковец» и «Рава-Русская». По его словам, проехать не могут 2,3 тысячи грузовых автомобилей.

13 ноября сообщалось, что украинские дальнобойщики по 10 дней ждут выезда из Польши — время ожидания в очереди составляет 226 часов. Как рассказал представитель Государственной таможенной службы в Люблине Михал Дерусь, за ночную смену с польской территории выехали всего 67 грузовиков, а въехали пять.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Финляндия захотела ограничить въезд из России. Кто не сможет пересечь границу?

      Американская компания запланировала три посадки на Луну в 2024 году

      В Германии призвали выслать «беженку Меркель» за антисемитизм

      Актриса из «Папиных дочек» подверглась преследованиям

      Глава офиса Зеленского встретился с советниками лидеров четырех западных стран

      Единственный бурый медведь поселился в Арктике

      Сбежавший из сборной Украины рыбак ответил на вопрос о переезде в Россию

      Раскрыта стоимость новой квартиры Клавы Коки в центре Москвы

      Россия сократила экспорт пшеницы

      Yandex N.V. решила ускорить уход из России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости