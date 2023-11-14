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20:45, 14 ноября 2023Мир

В Финляндии осквернили могилы советских воинов

В финском городе Сало осквернили могилы советских воинов

Фото: Heikki Saukkomaa / Globallookpress.com

В финском городе Сало осквернили захоронение советских воинов на кладбище Кавиланнуми, сообщается на сайте региональной администрации.

На кладбище похоронены 17 военнопленных, возбуждено уголовное дело. В заявлении подчеркивается, что финские власти осуждают подобные акты вандализма над памятниками солдатам и военнопленным. Государственное соглашение между Финляндией и Россией обязывает финскую сторону заботиться о могилах.

«Вандализм на местах захоронений недопустим. Если на местах захоронений будут совершены акты вандализма или другие неподобающие действия, делами будет заниматься полиция», — приводятся слова представителя региональных властей Восточной Финляндии Ану Лильестрем.

Ранее в украинском Львове демонтировали три советских памятника с Холма славы — «Мать-Родина», «Воин с флагом» и «Присяга». Представитель управления охраны исторической среды страны Наталья Алексеева заявила, что таким образом пространство очищается от символов советского периода.

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