В Испании ультраправые обвинили премьера Санчеса в сотрудничестве с терроризмом

Ультраправая партия Vox подала иск против премьера Испании из-за сепаратистов

Испанская ультраправая партия Vox подала иск против исполняющего обязанности премьер-министра Испании и лидера Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) Педро Санчеса по обвинению в сотрудничестве с терроризмом и взяточничестве. Об этом было объявлено в официальном Telegram-канале партии.

«Партия Vox подала иск на Педро Санчеса по обвинению во взяточничестве, сотрудничестве с терроризмом, узурпации функций судебной власти, а также в переговорах и действиях, запрещенных государственным служащим при исполнении ими своих обязанностей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что причиной этому стало внесение на рассмотрение в нижнюю палату испанского парламента закона об амнистии каталонских сепаратистов партией PSOE. Vox также подали жалобу и на бывшего главу Каталонии и лидера сепаратистской партии Junts per Catalunya Карлеса Пучдемона, который активно продвигал этот закон.

Ранее бывшему вице-президенту Европейского парламента и основателю Vox Алехо Видаль-Квадрасу выстрелили в лицо. Как сообщает издание, нападавшие скрылись с места преступления, а их мотив пока не установлен.