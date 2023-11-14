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16:17, 14 ноября 2023Мир

В Испании ультраправые обвинили премьера Санчеса в сотрудничестве с терроризмом

Ультраправая партия Vox подала иск против премьера Испании из-за сепаратистов

Фото: Jon Nazca / Reuters

Испанская ультраправая партия Vox подала иск против исполняющего обязанности премьер-министра Испании и лидера Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) Педро Санчеса по обвинению в сотрудничестве с терроризмом и взяточничестве. Об этом было объявлено в официальном Telegram-канале партии.

«Партия Vox подала иск на Педро Санчеса по обвинению во взяточничестве, сотрудничестве с терроризмом, узурпации функций судебной власти, а также в переговорах и действиях, запрещенных государственным служащим при исполнении ими своих обязанностей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что причиной этому стало внесение на рассмотрение в нижнюю палату испанского парламента закона об амнистии каталонских сепаратистов партией PSOE. Vox также подали жалобу и на бывшего главу Каталонии и лидера сепаратистской партии Junts per Catalunya Карлеса Пучдемона, который активно продвигал этот закон.

Ранее бывшему вице-президенту Европейского парламента и основателю Vox Алехо Видаль-Квадрасу выстрелили в лицо. Как сообщает издание, нападавшие скрылись с места преступления, а их мотив пока не установлен.

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      Дарья Балацкая
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