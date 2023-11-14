В России взлетит количество платных парковок

Платные парковки появятся в 17 городах России в ближайшие пять лет

В России в ближайшие пять лет платные парковки откроются в 17 городах. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на рейтинг платных парковок компании «Дорнадзор».

В обзоре была рассмотрена ситуация с парковками в 94 городах России с населением более 200 тысяч человек. В ближайшие пять лет парковки с оплатой построят в Астрахани, Барнауле, Благовещенске, Владикавказе, Волгограде, Иркутске, Калининграде, Кемерове, Махачкале, Оренбурге, Орле, Пензе, Самаре, Саратове, Симферополе, Сургуте и Якутске. Таким образом, платные парковки будут работать более чем в четверти крупных городов России.

В рейтинге платные парковки, которые уже есть в российских городах, рассматривались с точки зрения показателей устойчивого развития, удобства, эффективности, финансовой и физической доступности. На первом месте списка оказалась Москва, далее расположились Санкт-Петербург, Белгород, Казань, Краснодар, Тюмень, Калуга, Новороссийск, Владивосток и Рязань.

Так, в Москве есть 93,5 тысячи парковочных мест, при этом 99 процентов сессий оплачивается через мобильные устройства. Стоимость часа парковки для легкового автомобиля составляет от 40 до 450 рублей днем и от 40 до 200 рублей ночью. Средняя продолжительность парковочной сессии равна 80 минутам.

Наиболее сильный рост по показателям за год отметился в Казани, Санкт-Петербурге и Тюмени. В Казани индекс суммарно вырос благодаря введению новых парковочных мест и гибкой ценовой политике. В Петербурге на рейтинг также повлияли новые парковочные площади, в Тюмени кроме увеличения количества парковочных мест было отмечено их зонирование, а также введение динамического тарифа.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил на три года сделать бесплатной парковку для новых отечественных автомобилей. Таким образом были бы простимулированы продажи российских автомобилей и созданы новые рабочие места, считает депутат.