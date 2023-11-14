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07:14, 14 ноября 2023Россия

В российском регионе амурский тигр напал на сторожа пасеки

В Кировском районе Приморья тигр напал на сторожа пасеки, его госпитализировали

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

В Приморском крае амурский тигр напал на сторожа пасеки. Об этом сообщил директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев, его цитирует ТАСС.

«В Кировском районе произошла встреча тигра с человеком. Сейчас инспекторы Охотнадзора и полиция работают на месте происшествия. (...) Специалистам предстоит найти тигра», — сказал он.

Чтобы защитить сторожа, хозяин пасеки выстрелил в сторону животного из ружья. Сейчас специалисты занимаются поиском хищника, они будут разбираться в причинах его поведения. Арамилев допустил, что до встречи со сторожом пасеки животное могло быть ранено, что и вызвало нападение.

Как уточнили в Минздраве российского региона, пострадавшего мужчину поместили в хирургическое отделение центральной районной больницы, его состояние врачи оценивали как средней степени тяжести. На теле сторожа множественные рваные раны, сейчас его состояние уже стабильно.

Ранее амурский тигр напал на лесозаготовителя в Хабаровском крае в районе имени Лазо. Хищник находился в сильно истощенном состоянии, он напал на человека в пяти километрах от поселка Золотой.

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      Анастасия Шейкина
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