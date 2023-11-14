Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России

SuperJob: в ноябре самые высокие зарплаты в РФ предлагают технологу и айтишнику

В ноябре в список наиболее высокооплачиваемых предложений на российском рынке труда вошли вакансии в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, а также в здравоохранении и IT. Рейтинг подготовил сервис SuperJob.

Самую большую зарплату готовы предложить технологу термоформовочного оборудования (350 тысяч рублей в месяц) и заместителю директора по подбору персонала (350-400 тысяч рублей) в Москве. От 300 тысяч рублей могут получать программист и руководитель проектов в Москве и Санкт-Петербурге.

Также одни из самых высоких зарплат предлагают врачам. Например, в Екатеринбурге успешный кандидат на вакансию врача уролога-андролога может начать зарабатывать от 180 до 230 тысяч в месяц. В Москве, Волгограде, Воронеже и Красноярске также ищут врачей — гастроэнтеролога (от 200 тысяч рублей), флеболога (от 150 тысяч), косметолога (от 150 тысяч), стоматолога (от 150 тысяч) соответственно.

В Новосибирске в топе оказалась вакансия водителя-дальнобойщика (170 тысяч рублей), в Красноярске — бренд-шефа (160 тысяч), в Челябинске — главного геолога (150 тысяч), в Ростове-на-Дону — зернового трейдера (от 200 тысяч).

В случае если россиянин хочет зарабатывать в месяц более 100 тысяч рублей, ему необходимо регулярно совершенствовать навыки и искать работу в востребованной сфере, уверен член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Он сообщил, что высокооплачиваемые вакансии существуют там, где есть дефицит специалистов, — например, в сфере нефтяной промышленности в Сибири.

По опыту работодателей, самыми востребованными профессиями сейчас являются сварщики, токари и другие представители рабочих специальностей. В тройке по востребованности также курьеры, продавцы, официанты и кассиры, а также менеджеры по продажам.