Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
20:36, 14 ноября 2023Экономика

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России

SuperJob: в ноябре самые высокие зарплаты в РФ предлагают технологу и айтишнику

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В ноябре в список наиболее высокооплачиваемых предложений на российском рынке труда вошли вакансии в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, а также в здравоохранении и IT. Рейтинг подготовил сервис SuperJob.

Самую большую зарплату готовы предложить технологу термоформовочного оборудования (350 тысяч рублей в месяц) и заместителю директора по подбору персонала (350-400 тысяч рублей) в Москве. От 300 тысяч рублей могут получать программист и руководитель проектов в Москве и Санкт-Петербурге.

Также одни из самых высоких зарплат предлагают врачам. Например, в Екатеринбурге успешный кандидат на вакансию врача уролога-андролога может начать зарабатывать от 180 до 230 тысяч в месяц. В Москве, Волгограде, Воронеже и Красноярске также ищут врачей — гастроэнтеролога (от 200 тысяч рублей), флеболога (от 150 тысяч), косметолога (от 150 тысяч), стоматолога (от 150 тысяч) соответственно.

Материалы по теме:
Гендерное равновесие О возрастающей роли женщин в экономике
Гендерное равновесиеО возрастающей роли женщин в экономике
14 декабря 2019
«К нам отношение, как к обслуге» Женщины в России работают много и тяжело. Почему у них меньше прав, чем у мужчин?
«К нам отношение, как к обслуге»Женщины в России работают много и тяжело. Почему у них меньше прав, чем у мужчин?
30 января 2020

В Новосибирске в топе оказалась вакансия водителя-дальнобойщика (170 тысяч рублей), в Красноярске — бренд-шефа (160 тысяч), в Челябинске — главного геолога (150 тысяч), в Ростове-на-Дону — зернового трейдера (от 200 тысяч).

В случае если россиянин хочет зарабатывать в месяц более 100 тысяч рублей, ему необходимо регулярно совершенствовать навыки и искать работу в востребованной сфере, уверен член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Он сообщил, что высокооплачиваемые вакансии существуют там, где есть дефицит специалистов, — например, в сфере нефтяной промышленности в Сибири.

По опыту работодателей, самыми востребованными профессиями сейчас являются сварщики, токари и другие представители рабочих специальностей. В тройке по востребованности также курьеры, продавцы, официанты и кассиры, а также менеджеры по продажам.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Грушко
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянам увеличат пенсии в 2024 году. Сколько они будут получать?

      Дания направит Украине семь миллионов евро

      Во Франции заявили о желании НАТО убрать Зеленского

      Невеста богатейшего человека в мире впервые рассказала об их отношениях. Почему после этого над ней стали издеваться?

      США предупредили о последствиях перехвата оружия в Оманском заливе

      Израиль и ХАМАС приблизились к заключению соглашения по заложникам

      Женщина заболела гриппом и лишилась всех конечностей

      Мужчинам с микропенисами подсказали правила поведения с партнершами

      Тренер Макгрегора раскрыл изменившиеся планы бойца по возвращению к поединкам

      ООН осудила военные методы Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости