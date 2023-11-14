Футболист Василий Березуцкий призвал российских спортсменов уезжать из страны

Бывший защитник сборной России и московского ЦСКА Василий Березуцкий в интервью YouTube-каналу журналиста Нобеля Арустамяна призвал российских спортсменов уезжать из страны.

Спортсмен заявил, что, если атлеты хотят добиваться чего-то на высоком уровне, то должны уезжать. «Спортсмен потратил на тренировки 15, 20 лет. И сейчас ему говорят: ты не можешь то, не можешь это. Надо ехать куда угодно, если такая возможность есть», — посчитал он. При это Березуцкий подчеркнул, что ради заработка можно оставаться в России.

В качестве игрока Василий Березуцкий провел 376 матчей в составе «армейцев» и отметился девятью забитыми мячами. Вместе с командой он шесть раз выигрывал чемпионат России, семь раз завоевывал Кубок страны и стал обладателем Кубка УЕФА в 2005 году.

В сентябре главный тренер сборной России Валерий Карпин призвал российских игроков уезжать в европейские клубы. Он отметил, что советовал футболистам пробовать себя за пределами Российской премьер-лиги много раз. Тренер добавил, что ощущает разницу между уровнем игроков сборной, которые выступают в Европе, и теми, кто остается на родине.