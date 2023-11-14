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16:40, 14 ноября 2023Из жизни

Принц Уильям напугал жену своим рискованным хобби

Принц Уильям напугал Кейт Миддлтон любовью к мотоциклам

Фото: Jane Barlow / WPA Pool / Getty Images

Старший сын короля Карла III — принц Уэльский Уильям — напугал свою жену Кейт Миддлтон рискованным хобби. Об этом сообщает Daily Mirror.

Издание пишет, что во время визита четы в город Данди, шотландский округ Данди-Сити, в 2015 году у Кейт Миддлтон спросили, продолжает ли принц Уильям ездить на мотоцикле. «Он до сих пор на нем катается. Я просто в ужасе каждый раз, когда он садится на него. Просто в ужасе. Надеюсь, что удержу Джорджа от этого», — ответила супруга будущего короля.

В тот момент старшему сыну будущих принца и принцессы Уэльских — Джорджу Александру Луи — было два года, а дочери Шарлотте только несколько месяцев. О своем отказе от любимого хобби принц Уильям объявил только в 2018 году, после того как стал отцом в третий раз. «Я отец троих детей. Пришлось закончить с этим. Но я скучаю по большим поездкам. Для меня главный смысл езды на мотоцикле был в том, что ты делаешь это в большой компании», — сказал будущий король.

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Принц Уильям оставался фанатом езды на мотоцикле долгие годы. Он катался на нем по Лондону перед свадьбой в 2011 году, а в 2008-м вместе с принцем Гарри принимал участие в благотворительном мотопробеге по Южной Африке.

Сейчас из двухколесного транспорта принц Уэльский использует только электросамокат, на котором ездит по королевской резиденции в Виндзоре. В частности, источники рассказали изданию The Sun, что Уильям добирается на скутере от Коттеджа Аделаида до Виндзорского замка. «Это вполне логично. Он мчится на нем в замок, когда нужно увидеться с отцом», — заявил инсайдер.

Ранее сообщалось, что во время общения принца Уильяма с поклонниками его укусил незнакомый младенец. Это произошло во время визита принца Уэльского в Сингапур.

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      Никита Савин
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