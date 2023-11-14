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21:26, 14 ноября 2023Мир

Во Франции заявили о желании НАТО убрать Зеленского

Французский политик Филиппо заявил о желании НАТО убрать Зеленского
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Thomas Peter / Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что в НАТО изменилось отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом он написал в социальной сети X.

Политик подчеркнул, что нарратив НАТО в отношении Зеленского полностью изменился. Он предположил, что сейчас США следуют за своим желанием убрать «своего подопечного», что является «классический приемом».

«Война временно переместилась на Ближний Восток. Зеленский больше не нужен», — заключил Филиппо.

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      Марина Совина
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