Во Франции заявили о желании НАТО убрать Зеленского

Французский политик Филиппо заявил о желании НАТО убрать Зеленского

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что в НАТО изменилось отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом он написал в социальной сети X.

Политик подчеркнул, что нарратив НАТО в отношении Зеленского полностью изменился. Он предположил, что сейчас США следуют за своим желанием убрать «своего подопечного», что является «классический приемом».

«Война временно переместилась на Ближний Восток. Зеленский больше не нужен», — заключил Филиппо.