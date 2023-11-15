Россиян призвали не ждать курса в 72 рубля за доллар

Аналитик Мильчакова: курса 70-72 рубля за доллар в 2023 году мы не ждем

Россиян призвали не ждать курса 72 рубля за доллар. Несмотря на все принятые властями меры, отечественная валюта не укрепится до уровня начала 2023 года, заявили опрошенные «Известиями» аналитики.

Во время торгов на Московской бирже 15 ноября курс доллара опустился до отметки в 88,9 рубля впервые с июля 2023-го. Укрепление российской валюты объяснили повышением ключевой ставки Центробанком, высокими ценами на нефть, а также действием указа президента об обязательной продаже валютной выручки экспортеров.

Однако несмотря на принятые властями меры, курс доллара ненадолго задержится ниже отметки в 90 рублей. По мнению аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина, уже в декабре, после окончания налогового периода, американская валюта начнет дорожать. Укреплению рубля также может помешать закупка валюты Минфином РФ в рамках бюджетного правила. «Роста курса рубля до уровней начала 2023 года, то есть до 70-72 рублей за доллар, в этом году мы точно не ждем. (...) К концу 2023 года, по нашим прогнозам, курс доллара к рублю может находиться в коридоре 89-93 рублей», — добавила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

По словам инвестиционного стратега «БКС Мир инвестиций» Александра Бахтина, сдерживать укрепление рубля могут характерные для конца года повышенные расходы бюджета и снижение выручки экспортеров из-за дешевеющей нефти.

Финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова отметила, что курс доллара на уровне 90 рублей — комфортный для экспортеров, Центробанка и рядовых граждан, готовых покупать валюту после снижения ее курса на 10 процентов. При этом продажи валютной выручки, которые ввел указом президент России, еще не начали оказывать влияние на курс рубля.