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13:08, 15 ноября 2023Среда обитания

Город в США экстренно зачистили от бездомных ради приезда Байдена и Си Цзиньпина

Сан-Франциско избавили от бездомных и наркоманов перед проведением саммита АТЭС
СюжетСаммит G20

Фото: Carlos Barria / Reuters

Американский город Сан-Франциско экстренно зачистили от бездомных и наркоманов перед проведением саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), где встретятся президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом сообщает Reuters.

12 ноября в районе площади Объединенных Наций, которая считалась центром притяжения бездомных и наркоторговцев, уже царила праздничная атмосфера. Там возвели новый скейтпарк, посадили деревья, привезли выступать танцевальные коллективы. Локацию также оградили забором от маргиналов и поставили полицейских для контроля за порядком.

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом признал, что к радикальным изменениям в городе власти подтолкнул саммит АТЭС, однако благоустройство обсуждалось в течение месяцев задолго до этого. Глава региона пообещал, что жители Сан-Франциско увидят еще больше подобных мер.

Однако американцы скептически воспринимают изменения и все же считают это стремлением облагородить город перед приездом мировых лидеров. По мнению местных жителей, принуждение бездомных к переезду не решит реальную проблему, которая кроется в недоступности жилья. Поэтому благоустройство не будет долгосрочным.

Ранее трущобы Нью-Дели снесли ради украшения города перед саммитом G20. По мнению главы местного центра, который помогает бездомным, правительство разрушило жилые районы и выселило граждан ради благоустройства города, не беспокоясь о том, что с ними произойдет

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      Нина Ташевская
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