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14:50, 5 сентября 2023Среда обитания

Трущобы в Нью-Дели снесли ради украшения города перед саммитом G20

Reuters: перед G20 в Нью-Дели снесли трущобы и посадили на их месте деревья
СюжетСаммит G20

Фото: Adnan Abidi / Reuters

В преддверии саммита G20, который будет проходить в столице Индии 9-10 сентября, власти Нью-Дели снесли трущобы площадью более 90 гектаров и засадили территорию деревьями. Уничтоженные трущобы располагаются около главной дороги столицы — менее чем в километре от этого места и пройдет встреча лидеров стран «Большой двадцатки», сообщает Reuters.

По мнению главы местного центра, который помогает бездомным, правительство разрушило жилые районы и выселило граждан ради благоустройства города, не беспокоясь о том, что с ними произойдет. Он считает, что жителей стоило предупредить о сносе построек и найти им новый дом.

Власти же утверждали, что из-за того, чтобы украсить город к саммиту, не был снесен ни один жилой дом. Однако сами жители считают иначе. По словам одного из граждан, если правительство не устраивает, как выглядит бедное население, и ему нужно было улучшить вид города, оно могло «повесить занавеску или простыню», чтобы закрыть дома индийцев.

По данным местного министерства строительства, на 2021 год нелегально в Дели проживало 13,5 миллиона человек. Граждане объединяются в группы, образовывая трущобы. Жители строят дома вокруг деревьев, в качестве крыши они используют ткани, пластик и картон.

В прошлом году в Индонезии, чтобы улучшить погоду во время саммита G20, в небе над островом Бали распылили 29 тонн соли. Рассеивание соли в облаках производилось для ускорения процесса конденсации, чтобы дождь мог выпасть до того, как облака достигнут места проведения встречи.

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    Мария Грушко
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