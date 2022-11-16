Индонезия распылила в небе 29 тонн соли ради хорошей погоды во время саммита G20

Агентство метеорологии Индонезии: 29 тонн соли распылили ради хорошей погоды во время G20

В небе над Бали распылили 29 тонн соли, чтобы улучшить погоду во время саммита «Большой двадцатки» (G20). Об этом сообщает индонезийское информационное агентство Antara со ссылкой на Агентство метеорологии, климатологии и геофизики (BMKG) страны.

«Технология изменения погоды (TMC) является частью сценария по смягчению погодных условий, который был подготовлен на случай экстремальных погодных условий, чтобы саммит G20 на Бали прошел гладко и успешно, а все главы государств и делегаты могли проводить встречи безопасно и комфортно», — заявила глава BMKG Двикорита Карнавати.

По ее словам, военно-транспортные самолеты Cassa 212 и легкие турбовинтовые транспортные самолеты CN 295 совершили не менее 28 вылетов, чтобы распылить 29 тонн соли (NaCl) в небе над Бали. Операции TMC проводились в сотрудничестве с ВВС Индонезии и продолжались до дня окончания саммита G20, 16 ноября 2022 года.

Отмечается, что в рамках проведения операций TMC определялось, где будет рассеиваться наибольшее количество соли, а именно, в дождевых облаках. Рассеивание соли в облаках производилось для ускорения процесса конденсации, чтобы дождь мог выпасть до того, как облака достигнут места проведения саммита G20, пояснила Карнавати.

Несмотря на это, по словам очевидцев, в заключительный день саммита «Большой двадцатки» на острове начались проливные дожди с грозами.

Саммит «Большой двадцатки» (G20) проходит на Бали с 15 по 16 ноября. Российскую делегацию на мероприятии представлял глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, который, как сообщалось 15 ноября, уже завершил программу своего участия на саммите и вылетел в Россию.