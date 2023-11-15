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14:36, 15 ноября 2023Силовые структуры

Азербайджан выдал России главаря избивавшей прохожих банды

Лидера азербайджанской группировки Турала Мамедова экстрадировали в Россию

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Азербайджанские власти выдали Генпрокуратуре России Турала Мамедова, проходящего по уголовному делу о преступной группировке, нападавшей на жителей Санкт-Петербурга. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе российского ведомства.

Решение об экстрадиции фигуранта дела принято по запросу российской стороны. Мамедову вменяется хулиганство и возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности с применением насилия. Мужчина является главарем банды, участники которой называли себя азербайджанской мафией.

По данным следствия, 15 октября он с сообщниками публично призывал к насилию и избивал прохожих у торгово-развлекательного центра в Петербурге. Нападавшие снимали происходящее на видео и выкладывали записи избиений в интернете. Еще одно преступление было совершено хулиганами в июне в отношении двух молодых людей.

После поимки нескольких участников группировки Мамедов скрылся от правоохранительных органов, суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. По поручению Генпрокуратуры России он был объявлен в международный розыск. Благодаря слаженным действиям Мамедов был задержан на территории Азербайджана.

Всего по делу о хулиганстве на почве национальной ненависти и вражды задержали уже 11 человек.

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      Любовь Ширижик
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