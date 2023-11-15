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17:14, 15 ноября 2023Среда обитания

Байден и Си Цзиньпин встретятся в доме из фильма про дикаря

Джо Байден и Си Цзиньпин проведут встречу в доме из комедии «Джордж из джунглей»

Фото: Brittany Hosea-Small / Reuters

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут встречу в поместье Филоли недалеко от Сан-Франциско (штат Калифорния), сообщает газета South China Morning Post.

Встреча пройдет в рамках двусторонних мероприятий на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Лидеры двух стран встретятся один на один в среду в 10:45 по местному времени (21:45 по московскому).

В особняке Филоли проходили съемки нескольких известных фильмов. Это в том числе кинокомедия Сэма Уайзмана «Джордж из джунглей», мелодрама «Куда приводят мечты» Винсента Уорда, фильм «Небеса могут подождать» Уоррена Битти и Бака Генри, а также сериал «Династия».

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Особняк был построен в 1917 году для Уильяма Боуэрса Борна-младшего, владельца одной из крупнейших шахт по добыче золота в Сан-Франциско. Здание площадью около 5000 квадратных метров выполнено в английском стиле, в нем 56 комнат. На территории усадьбы есть сад площадью 6,5 гектара, в настоящее время доступный для туристов.

Ранее сообщалось, что Сан-Франциско перед встречей Джо Байдена и Си Цзиньпина экстренно зачистили от бездомных и наркоманов. В районе площади Объединенных Наций, которая считалась центром их притяжения, к 12 ноября возвели новый скейтпарк, посадили деревья, а также привезли танцевальные коллективы для выступлений. Место оградили забором, для контроля за порядком на площадь поставили полицейских.

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      Мария Черкасова
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