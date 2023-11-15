«Китаю надоело, что США говорят одно, а делают другое» Чего ждать от встречи Си Цзиньпина и Джо Байдена?

Политолог Вонг: Китай ждет от встречи глав США и КНР ослабления торговых тарифов

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся 15 ноября в Сан-Франциско спустя год после их последних переговоров на Бали. Американский лидер целью встречи с китайским коллегой назвал возвращение к нормальному курсу общения, сообщает Reuters.

Отмечается, что встреча глав государств состоится не на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско, а в поместье Филоли в округе Сан-Матео.

Байден перед встречей заявил о «реальных проблемах» Китая

Американский президент на мероприятии накануне встречи с Си Цзиньпином заявил, что главной целью их переговоров станет возвращение к нормальному курсу общения. Он выразил желание иметь возможность «взять трубку и поговорить друг с другом» в случае кризиса и убедиться, что военные двух стран поддерживают контакты.

При этом глава Белого дома указал, что у Китая есть «реальные проблемы». Как указывает CNN, Байден мог иметь в виду проблемы в китайской экономике — в частности, рост безработицы среди молодого населения и кризис на рынке недвижимости.

Председатель Си — еще один пример того, как восстанавливается американское лидерство в мире. У них есть «реальные проблемы» Джо Байден президент США

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин прокомментировала его заявление и отметила, что в мире нет страны без проблем, однако США смогут дать своему народу лучшую жизнь. Она подчеркнула, что в достижении стабильности в китайско-американских отношениях основным пунктом является взаимное уважение.

Президент США Джо Байден Фото: Leah Millis / Reuters

Байден также рассказал, что в его цели входит помощь экономике Китая при условии, что ее рост не будет происходить за счет интеллектуальной собственности США. «Если среднестатистический гражданин Китая сможет иметь достойно оплачиваемую работу, это принесет пользу им и всем нам», — сказал политик.

Президент США заверил, что не собирается продолжать поддерживать позицию, согласно которой, если США хочет инвестировать в Китай, они должны «раскрыть все их коммерческие тайны».

Американские чиновники раскрыли детали встречи Байдена и Си Цзиньпина

По данным агентства Bloomberg, лидеры стран обсудят статус Тайваня, конфликты на Украине и Ближнем Востоке. Кроме того, ожидается, что китайские чиновники будут добиваться отмены экспортного контроля, тарифов и ограничений на инвестиции в США.

Совместная американо-китайская демонстрация Фото: Carlos Barria / Reuters

Источники Reuters сообщили, что Байден будет пытаться оказать давление на Си Цзиньпина, чтобы тот использовал влияние Китая с целью призвать Иран не предпринимать провокационных действий и не побуждать своих доверенных лиц вступить в конфликт во избежание региональной эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС.

Как сообщает издание Handelsblatt, правительство США считает, что поскольку Пекин является крупным покупателем иранской нефти, он будет иметь значительные рычаги влияния на Иран, который, в свою очередь, финансирует ХАМАС.

Эксперты ожидают, что главной темой встречи глав государств станет Тайвань. По мнению эксперта по Азии аналитического центра вашингтонского Совета по международным отношениям Яна Джонсона, председатель КНР будет настаивать на том, чтобы Байден выступил против независимости Тайваня, но американский лидер «вряд ли окажет ему эту услугу».

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин Фото: Sergei Savostyano / Reuters

В преддверии переговоров официальные лица США заявляли, что не ожидают «длинного списка» результатов или даже совместного заявления лидеров, как это обычно бывает после саммитов между лидерами.

«Сейчас настало время для дипломатии высокого уровня. Острая конкуренция требует интенсивной дипломатии для управления напряженностью и предотвращения перехода конкуренции в конфликт или конфронтацию», — подчеркнул высокопоставленный представитель администрации президента США.

В Китае ожидают со стороны США ослабления торговых тарифов

Вице-президент Шанхайского центра стратегических и международных исследований Нельсон Вонг рассказал «Ленте.ру», что главы государств обязательно обсудят широкий круг тем. По его словам, Си Цзиньпин определенно подчеркнет, что тайваньский вопрос является внутренним делом Китая и главным приоритетом его национальных интересов.

Встреча Байдена и Си Цзиньпина стала возможной, поскольку Китаю надоело, что США говорят одно, а делают другое Нельсон Вонг вице-президент Шанхайского центра стратегических и международных исследований

Политолог добавил, что по итогам переговоров Пекин ожидает открытого заявления американской стороны, что Вашингтон «не поддерживают независимость Тайваня и придерживаются политики единого Китая», однако вряд ли можно ожидать отказа США от «стратегической двусмысленности» в этом вопросе.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин Фото: Brittany Hosea-Small / Reuters

Кроме того, он заявил, что особого внимания заслуживает вопрос, смогут ли Байден и Си Цзиньпин достичь какого-то консенсуса относительно статуса доллара США в связи с использованием Китаем юаня для своих торговых расчетов с другими странами. По мнению Вонга, это стало прямым вызовом американской валюте, которую Вашингтон считает «одним из столпов для поддержания своего мирового господства».

Китайская сторона ожидает ослабления торговых барьеров со стороны США и снижения некоторых импортных тарифов на определенные товары из Китая, а также увеличения импорта Китаем американской сельскохозяйственной продукции Нельсон Вонг вице-президент Шанхайского центра стратегических и международных исследований

Он отметил, что в связи с предстоящей встречей двух лидеров можно ожидать какого-то прорыва к нормализации отношений, однако только тогда, когда США по-настоящему поймут и оценят по достоинству, что Китай стремится к мирному сосуществованию, а не доминированию.

В Кремле заявили о намерении следить за встречей Байдена и Си Цзиньпина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Москве будут следить за сообщениями о встрече президента США и лидера КНР.

Каждая такая встреча двух крупнейших экономик мира важна для всех. Поэтому так или иначе, разумеется, мы будем следить за теми сообщениями, которые будут сопровождать эту встречу Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

При этом он отметил, что их встреча — все же «это не та тема, которая широко стоит на нашей повестке дня».