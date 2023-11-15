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22:28, 15 ноября 2023Мир

Байден встретился с Си Цзиньпином

Президент США Байден встретился с главой КНР Си Цзиньпином в Сан-Франциско
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Сан-Франциско, где проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщает Reuters.

При этом встреча глав государств проходит не на полях саммита, а в поместье Филоли в округе Сан-Матео.

Главы США и КНР пожали друг другу руки. После этого Байден заявил коллеге, что не видит альтернативы проведению личных встреч.

Ожидается, что Байден и Си Цзиньпин обсудят статус Тайваня, конфликты на Украине и на Ближнем Востоке, а также торговые отношения стран и соглашение в сфере изменения климата и искусственного интеллекта.

Ранее американский лидер назвал власть Си Цзиньпина примером восстановления американского лидерства в мире на фоне внутренних проблем Китая. Как указывает CNN, Байден мог иметь в виду проблемы в китайской экономике — в частности, рост безработицы среди молодого населения и кризис на рынке недвижимости.

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      Семен Александров
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