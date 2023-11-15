Байден высказался о соперничестве США и Китая

Байден: соперничество США и Китая не должно привести к конфликту

Соперничество между США и Китаем не должно обернуться конфликтом, обе стороны должны ответственно к этому подходить. Об этом заявил американский президент Джо Байден в ходе встречи с лидером КНР Си Цзиньпином, передает РИА Новости.

Байден также отметил, что принимать главу Китая для него «удовольствие и честь», подчеркнув, что ничто не заменит личных встреч. По словам американского лидера, между ним и Си Цзиньпином есть разногласия, однако их общение было открытым и честным.

Главы стран провели встречу в Сан-Франциско, где проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Уточняется, что их переговоры состоялись не на полях саммита, а в поместье Филоли в округе Сан-Матео.