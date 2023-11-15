Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:05, 15 ноября 2023Мир

Байден высказался о соперничестве США и Китая

Байден: соперничество США и Китая не должно привести к конфликту
Джо Байден и Си Цзиньпин

Джо Байден и Си Цзиньпин. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Соперничество между США и Китаем не должно обернуться конфликтом, обе стороны должны ответственно к этому подходить. Об этом заявил американский президент Джо Байден в ходе встречи с лидером КНР Си Цзиньпином, передает РИА Новости.

Байден также отметил, что принимать главу Китая для него «удовольствие и честь», подчеркнув, что ничто не заменит личных встреч. По словам американского лидера, между ним и Си Цзиньпином есть разногласия, однако их общение было открытым и честным.

Главы стран провели встречу в Сан-Франциско, где проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Уточняется, что их переговоры состоялись не на полях саммита, а в поместье Филоли в округе Сан-Матео.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Умер один из потерпевших по делу о теракте против военкора Татарского. Что известно о процессе над Дарьей Треповой?

      В Подмосковье выставили на продажу особняк без мебели за миллиарды рублей

      Встреча Байдена и Си Цзиньпина вызвала протесты

      Эсминец ВМС США перехватил выпущенный из Йемена беспилотник

      В Госдепе заявили о необходимости вывода российских миротворцев из Карабаха

      Россия увидела угрозу в словах помощника госсекретаря США об «Арктик СПГ-2»

      Байден высказался о соперничестве США и Китая

      Студенты МГИМО сообщили об увольнении преподавателя после приглашения Урганта

      Адвокат актера Деревянко отверг обвинения в мошенничестве

      Байден встретился с Си Цзиньпином

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости