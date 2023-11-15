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15:46, 15 ноября 2023Ценности

Блогерша нашла дешевую замену ботоксу

Кадр: видео @365gethappy

Блогерша Кейт (фамилия неизвестна) нашла дешевую замену ботоксу. Соответствующей информацией она поделилась в своем TikTok.

Сначала 42-летняя инфлюэнсерша с никнеймом 365gethappy продемонстрировала свою внешность. На размещенных кадрах видно, что на лице юзерши отсутствуют глубокие мимические морщины и другие косметические дефекты.

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По словам женщины, сохранить моложавый внешний вид ей помогает самодельное средство. Так, она посоветовала помыть бананы с помощью уксуса и соды, очистить их от кожуры и поместить ее в воду на несколько дней. Затем, как утверждает Кейт, в полученную воду она добавляет касторовое масло и розовую воду.

«Вот и все — ваш собственный антивозрастной спрей, который можно использовать, когда ваша кожа становится сухой и нуждается в увлажнении. Такой продукт придаст вам потрясающий ухоженный вид, который мы все любим», — заключила она.

Ранее российским мужчинам раскрыли способ омолодиться без диет и спорта. Врач рассказал, что зачастую представителям мужского пола не удается избавиться от жировых отложений даже после коррекции питания и изнурительных тренировок.

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      Екатерина Ештокина
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