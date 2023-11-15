Боец на голых кулаках рассказал об учебе на философском факультете

Боец Сидоренко рассказал, что совмещает спорт с учебой на философском факультете

Боец промоушена по кулачным боям TOP DOG Александр Сидоренко рассказал в интервью «Ленте.ру» об учебе на философском факультете в Белгородском государственном университете.

«Интерес к этой науке был давно, сейчас решил попробовать. Совмещать со спортом довольно тяжело, надо писать научные статьи, готовиться, а после пары пропущенных ударов в голову что-то может и забыться», — заявил Сидоренко, добавив, что меньше пропускать занятия.

Сидоренко также окончил экономический факультет. Он отметил, что ранее работал страховым агентом после университета. «Понял, что это не мое — слишком сидячая деятельность. Кому-то нравится разговаривать с клиентами, что-то продавать, но мне это не подошло», — добавил боец.

23-летний Сидоренко выступает в полулегком весе. В рамках промоушена TOP DOG он провел два поединка и оба раза победил. Спортсмен также занимался боксом.