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05:00, 15 ноября 2023Спорт

Боец на голых кулаках рассказал об учебе на философском факультете

Боец Сидоренко рассказал, что совмещает спорт с учебой на философском факультете
Александр Сидоренко

Александр Сидоренко. Фото предоставлено TOP DOG

Боец промоушена по кулачным боям TOP DOG Александр Сидоренко рассказал в интервью «Ленте.ру» об учебе на философском факультете в Белгородском государственном университете.

«Интерес к этой науке был давно, сейчас решил попробовать. Совмещать со спортом довольно тяжело, надо писать научные статьи, готовиться, а после пары пропущенных ударов в голову что-то может и забыться», — заявил Сидоренко, добавив, что меньше пропускать занятия.

Сидоренко также окончил экономический факультет. Он отметил, что ранее работал страховым агентом после университета. «Понял, что это не мое — слишком сидячая деятельность. Кому-то нравится разговаривать с клиентами, что-то продавать, но мне это не подошло», — добавил боец.

23-летний Сидоренко выступает в полулегком весе. В рамках промоушена TOP DOG он провел два поединка и оба раза победил. Спортсмен также занимался боксом.

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      Андрей Стрельцов
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