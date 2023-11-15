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02:25, 15 ноября 2023Мир

Боррель оценил возможность Евросоюза помочь Украине в обход блокировки Венгрии

Боррель выразил надежду на разблокировку Венгрией транша военной помощи Украине
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель . Фото: Philipp von Ditfurth / Globallookpress.com

Глава евродипломатии Жозеп Боррель выразил надежду на разблокировку Венгрией восьмого транша военной помощи Украине на сумму 500 миллионов евро. Его слова приводит РИА Новости.

Таким образом он оценил возможность Европейского союза (ЕС) предоставить средства Киеву в обход блокировки и ответил на вопрос, рассматривается ли подобные варианты.

«Я надеюсь, что транш будет разблокирован, наконец. По этому вопросу никаких других решений не обсуждается», — отметил Боррель, добавив, что предстоит очередная встреча венгерских политиков с украинской стороной в попытках договориться о разблокировании.

Глава евродипломатии также сообщил, что Евросоюз все еще надеется согласовать 20 миллиардов евро военной помощи Киеву на ближайшие четыре года. Этот пакет обсуждается параллельно с выделением республике дополнительной макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы на 50 миллиардов евро.

Ранее, 13 ноября, глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия отказалась одобрить выделение 500 миллионов евро на оружие Киеву из Европейского фонда мира без гарантий Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Украины о невключении венгерских компаний в список «международных спонсоров войны».

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