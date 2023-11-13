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23:12, 13 ноября 2023Мир

Венгрия отказалась одобрить выделение средств ЕС на оружие Украине. Какова позиция венгерского МИД?

Глава МИД Сийярто: Венгрия не одобрила транш €500 млн Киеву без гарантий НАПК
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Венгрия отказалась одобрить выделение 500 миллионов евро на оружие Киеву из Европейского фонда мира без гарантий Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Украины о невключении венгерских компаний в список «международных спонсоров войны». Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, передает РИА Новости.

Мы придерживаемся своей позиции: до тех пор, пока мы не получим от украинского НАПК гарантий того, что никогда не повторится ситуация с включением банка ОТР или любого другого венгерского предприятия по надуманным поводам в список международных спонсоров войны

Петер Сийяртоглава МИД Венгрии

В октябре в Евросоюзе снова не договорились о новой помощи Украине

23 октября глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран-членов Европейского союза (ЕС) снова не договорились об очередном транше в 500 миллионов евро на поставки оружия Украине.

Нам пока не удалось достичь договоренности о выделении нового транша военной помощи в 500 миллионов евро, но мы обязательно сделаем это в будущем

Жозеп Боррельглава евродипломатии
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Сийярто призвал не принимать Украину в ЕС из-за угрозы войны

8 ноября Сийярто заявил, что на данный момент следует отказаться от приема Украины в Европейский союз (ЕС).

Сийярто назвал условие для приема Украины в ЕС и подчеркнул, что для этого конфликт в стране должен завершиться. По его мнению, государство не стоит присоединять к организации из-за угрозы войны, иначе она распространится на территорию самого блока.

Иначе вместе с Украиной в Европейский союз пришла бы война, чего мы явно не хотим. Расширение должно быть направлено на сохранение мира, а не на привнесение войны в Евросоюз

Петер Сийяртоглава МИД Венгрии
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Также политик рассказал об абсурдности принятия Украины в Евросоюз. Он объяснил, что в условиях несоблюдения свободы слова и СМИ, а также нежелания проводить выборы нельзя оценивать соблюдение принципов верховенства права в стране.

На Украине война, поэтому мы видим, что не соблюдаются свобода СМИ и свобода слова, видим, что выборы не проводят

Петер Сийяртоглава МИД Венгрии

Дипломат добавил, что считает правильным постановление Еврокомиссии о невыполнении Украиной условий для членства в ЕС — в частности, серьезные нарушения в сфере соблюдения прав национальных меньшинств.

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      Юлия Мискевич
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