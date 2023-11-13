Венгрия отказалась одобрить выделение средств ЕС на оружие Украине. Какова позиция венгерского МИД?
Венгрия отказалась одобрить выделение 500 миллионов евро на оружие Киеву из Европейского фонда мира без гарантий Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Украины о невключении венгерских компаний в список «международных спонсоров войны». Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, передает РИА Новости.
Мы придерживаемся своей позиции: до тех пор, пока мы не получим от украинского НАПК гарантий того, что никогда не повторится ситуация с включением банка ОТР или любого другого венгерского предприятия по надуманным поводам в список международных спонсоров войны
В октябре в Евросоюзе снова не договорились о новой помощи Украине
23 октября глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран-членов Европейского союза (ЕС) снова не договорились об очередном транше в 500 миллионов евро на поставки оружия Украине.
Нам пока не удалось достичь договоренности о выделении нового транша военной помощи в 500 миллионов евро, но мы обязательно сделаем это в будущем
Сийярто призвал не принимать Украину в ЕС из-за угрозы войны
8 ноября Сийярто заявил, что на данный момент следует отказаться от приема Украины в Европейский союз (ЕС).
Сийярто назвал условие для приема Украины в ЕС и подчеркнул, что для этого конфликт в стране должен завершиться. По его мнению, государство не стоит присоединять к организации из-за угрозы войны, иначе она распространится на территорию самого блока.
Иначе вместе с Украиной в Европейский союз пришла бы война, чего мы явно не хотим. Расширение должно быть направлено на сохранение мира, а не на привнесение войны в Евросоюз
Также политик рассказал об абсурдности принятия Украины в Евросоюз. Он объяснил, что в условиях несоблюдения свободы слова и СМИ, а также нежелания проводить выборы нельзя оценивать соблюдение принципов верховенства права в стране.
На Украине война, поэтому мы видим, что не соблюдаются свобода СМИ и свобода слова, видим, что выборы не проводят
Дипломат добавил, что считает правильным постановление Еврокомиссии о невыполнении Украиной условий для членства в ЕС — в частности, серьезные нарушения в сфере соблюдения прав национальных меньшинств.