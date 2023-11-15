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17:14, 15 ноября 2023Силовые структуры

Российский таксист отбился от пытавшегося его удушить уголовника

Таксист из Сибая отбился от приставившего к горлу нож уголовника

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Башкортостане сотрудники правоохранительных органов задержали ранее судимого 34-летнего уголовника. Об этом в среду, 15 ноября, в своем Telegram-канале сообщает республиканское управление МВД.

По данным МВД, 13 марта в городе Сибай злоумышленник сел в такси и через некоторое время приставил к горлу водителя нож, пригрозив лишить его жизни в случае отказа передать деньги. В какой-то момент он принялся душить шофера, но тот оказал яростное сопротивление. После непродолжительной борьбы в салоне такси, преступник решил скрыться. Отбившийся от разбойника россиянин немедленно обратился в дежурную часть.

В МВД возбудили уголовное дело и начали розыск. Некоторое время спустя им удалось установить, что уголовник может скрываться у супруги в городе Магнитогорск. Там оперативники задержали его на выходе из подъезда и доставили в участок. Он дал признательные показания и теперь полицейские устанавливают его причастность к другим подобным преступлениям.

Ранее сообщалось, что на улице Восстания в центре Санкт-Петербурга таксист протащил по асфальту беременную пассажирку. 36-летнюю женщину на пятом месяце беременности с синяками и ссадинами доставили в Мариинскую больницу.

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      Владимир Седов
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