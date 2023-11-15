Аналитик Кампбелл заявил о признаках деменции у главы ЕК фон дер Ляйен

Чешский аналитик Ян Кампбелл заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может страдать от деменции. Об этом он высказался в интервью Parlamentní listy.

Кампбелл заподозрил признаки деменции у фон дер Ляйен и высмеял ее мнение о то, что Евросоюзу следует получить выплаты от России за конфликт на Украине.

«Если госпожа председатель действительно убеждена, что Европейский Союз продолжит добиваться от России компенсаций за агрессивный конфликт, то это тревожный признак. Почему? Потому что налицо старческая деменция», — отметил эксперт.

Аналитик добавил, что в поведении фон дер Ляйен наблюдаются такие признаки деменции, как растерянность, беспокойство и арушение памяти и ориентации в пространстве. Кроме того, поступки чиновницы вызывают мысли о наличии у нее бреда и галлюцинаций.

Ранее в Евросоюзе пожаловались на неуправляемость фон дер Ляйен. Дипломаты ЕС также обвинили главу Еврокомиссии в злоупотреблении полномочиями.