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01:38, 15 ноября 2023Мир

У фон дер Ляйен заподозрили признаки деменции

Аналитик Кампбелл заявил о признаках деменции у главы ЕК фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Yves Herman / Reuters

Чешский аналитик Ян Кампбелл заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может страдать от деменции. Об этом он высказался в интервью Parlamentní listy.

Кампбелл заподозрил признаки деменции у фон дер Ляйен и высмеял ее мнение о то, что Евросоюзу следует получить выплаты от России за конфликт на Украине.

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«Если госпожа председатель действительно убеждена, что Европейский Союз продолжит добиваться от России компенсаций за агрессивный конфликт, то это тревожный признак. Почему? Потому что налицо старческая деменция», — отметил эксперт.

Аналитик добавил, что в поведении фон дер Ляйен наблюдаются такие признаки деменции, как растерянность, беспокойство и арушение памяти и ориентации в пространстве. Кроме того, поступки чиновницы вызывают мысли о наличии у нее бреда и галлюцинаций.

Ранее в Евросоюзе пожаловались на неуправляемость фон дер Ляйен. Дипломаты ЕС также обвинили главу Еврокомиссии в злоупотреблении полномочиями.

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      Марина Совина
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