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09:51, 17 октября 2023Мир

В ЕС пожаловались на неуправляемость главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен

Politico: в ЕС обвинили главу ЕК фон дер Ляйен в злоупотреблении полномочиями
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Florion Goga / Reuters

Дипломаты Европейского союза (ЕС), обвинили главу Еврокомиссии (ЕК) в злоупотреблении полномочиями и пожаловались на ее неуправляемость. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

В частных беседах в Брюсселе дипломаты, законодатели и ее собственные сотрудники обратили внимание, что фон дер Ляйен отстраняет правительства стран ЕС от принятия решений и управляет ЕК с небольшой группой советников посредством указа.

«Критика достигла апогея в минувшие выходные, когда она совершила незапланированную поездку в Израиль, что вызвало яростную реакцию европейских дипломатов», — сказано в публикации.

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Некоторые, в разговорах с Politico, отметили свое недовольство тем, что фон дер Ляйен, выразившая солидарность с жертвами атак ХАМАС, во время своей поездки не передала их призывы к Израилю соблюдать международное право в секторе Газа.

«Она все чаще ведет себя как королева», — сказал один из дипломатов ЕС на условиях анонимности.

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель также публично упрекнул председателя ЕК. Он подчеркнул, что фон дер Ляйен не имеет права представлять взгляды ЕС на внешнюю политику.

«Официальная позиция Евросоюза по любому внешнеполитическому [вопросу] фиксируется — повторяю — руководящими принципами», — заявил Боррель.

Politico отмечает, что растущая волна критики ставит под удар потенциальную заявку фон дер Ляйен на второй срок на посту председателя Еврокомиссии.

Ранее глава Еврокомиссии заявила, что единственным виновником в эскалации палестино-израильского конфликта является радикальная группировка ХАМАС.

Фон дер Ляйен также сообщила, что Европейский союз (ЕС) увеличит втрое гуманитарную помощь пострадавшим в секторе Газа, пакет срочной помощи составит 50 миллионов евро.

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    Виктория Кондратьева
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