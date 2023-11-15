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00:45, 15 ноября 2023Россия

Дети Политковской отказались считать помилование Хаджикурбанова искуплением вины

Дети Политковской отказались считать помилование Хаджикурбанова искуплением вины
Анна Политковская

Анна Политковская. Фото: Alexander Chernykh / Globallookpress.com

Дети убитой в 2006 году журналистки Анны Политковской Вера и Илья отказались считать помилование бывшего сотрудника МВД Сергея Хаджикурбанова искуплением вины. Их заявление опубликовала «Новая газета».

По мнению Политковских, помилование не говорит о раскаянии преступника. Они также обратили внимание на то, что приговоренный к 20 годам лишения свободы в 2014 году фигурант не отбыл и половины срока наказания.

Илья и Вера назвали освобождение Хаджикурбанова несправедливым и отметили, что ни потерпевшим по делу, ни редакции «Новой газеты» не сообщили об этом.

«Комментировать тут нечего. Требовать не от кого. Искать справедливость бессмысленно», — заключили Политковские.

Ранее муж Анны Политковской Александр заявил, что исправления после амнистии не произойдет. По его мнению, помилование экс-оперативника некоторое время будет вызывать резонанс в обществе.

О помиловании Хаджикрубанова стало известно во вторник, 14 ноября. Его адвокат Алексей Михальчик пояснил, что бывший оперативник уже отслужил в зоне боевых действий на Украине по первому контракту, а теперь заключил новый. Хаджикурбанову доверили там возглавлять боевое подразделение.

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      Марина Совина
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