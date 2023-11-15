Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:23, 15 ноября 2023Из жизни

Собака обнаружила у хозяйки тяжелое заболевание

The Sun: в Великобритании женщина узнала о тяжелом заболевании благодаря собаке

Фото: Anna Dudkova / Unsplash

В Великобритании собака обнаружила редкое тяжелое заболевание у хозяйки и спасла ей жизнь. Об этом сообщает The Sun.

51-летняя Линдси Туэйтс из пригорода Шеффилда, графство Саут-Йоркшир, рассказала, что в течение 32 лет страдала от геморроя, с тех пор как родила старшего сына. Однако в мае она начала мучиться от боли и обнаружила кровь на нижнем белье. Женщина списала симптомы на менструацию и не стала обращаться за медицинской помощью. По словам Туэйтс, с тех пор она заметила, что ее пес по кличке Брайан постоянно обнюхивает ее задний проход. Женщина отгоняла бордер-колли, но тот продолжал ходить за ней.

Странное поведение собаки заставило Туэйтс записаться на прием к терапевту. Женщина была шокирована, когда узнала, что у нее колоректальный рак. «Я вернулась домой и была в растерянности. В тот день я все время плакала, но когда я легла в кровать, то впервые за долгое время так хорошо спала. Не знаю, было ли это из-за облегчения, которое я почувствовала, узнав, что со мной», — вспоминает она.

Материалы по теме:
«Да не может такого быть!» Те, кому повезло в 2020-м: самые трогательные, добрые и жизнеутверждающие истории о людях и животных
«Да не может такого быть!»Те, кому повезло в 2020-м: самые трогательные, добрые и жизнеутверждающие истории о людях и животных
3 января 2021
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно» Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно»Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
31 декабря 2021

На следующее утро Туэйтс проснулась с твердым намерением победить рак. В скором времени ей предстоит пройти химио- и радиотерапию. Женщина призналась, что из-за сильной боли она не может нормально сидеть, лежать на спине, ходить и справлять нужду. Несмотря на это, она заявила, что не собирается опускать руки.

Туэйтс отметила, что Брайан не только помог обнаружить редкий вид рака, но и стал для нее поддержкой в сложный период жизни. «Он так нежен со мной. Ложится на спинку дивана и кладет голову мне на плечо, как бы говоря: "Я забочусь о тебе". Он стал моей собакой-терапевтом. Он мой маленький супергерой», — говорит Туэйтс.

Ранее сообщалось, что в штате США двухлетняя девочка Тея, заблудившаяся в лесу, осталась целой и невредимой благодаря охранявшим ее домашним собакам. В результате случившегося ребенок не пострадал.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Обсудить
      Последние новости

      Дания сможет блокировать танкеры с российской нефтью. В чем заключается новый план Евросоюза?

      «ВКонтакте» запустила уникальный проект

      Генпрокуратура завершила проверку Wildberries

      В Киеве выступили за запрет анонимных Telegram-каналов

      В Израиле ответили на обвинения в атаке на больницу в Газе

      Квартиру-«хламовник» в центре Москвы выставили на продажу за 9,1 миллиона рублей

      В Израиле заявили о третьей мировой войне против радикального ислама

      Назвавший себя братом MакSим мужчина попытался сорвать ее концерт

      Стройматериалы в России резко подорожали

      Россиянин напился на рейсе из Шри-Ланки, устроил дебош и попал в полицию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости