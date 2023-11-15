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10:46, 15 ноября 2023Ценности

Дженнифер Лопес раскритиковали в сети за крест на полуголой груди

Фото: Mike Blake / Reuters

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес пришла на встречу в офис Apple Music в откровенном наряде, и ее раскритиковали в сети. Соответствующий материал и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

54-летняя знаменитость предстала на снимках папарацци в прозрачном топе, поверх которого надела расстегнутый удлиненный жакет и украшенное блестящими элементами пальто. Также звезда примерила темно-оливковые брюки в сочетании с обувью на каблуках, накрасила губы коричневой помадой и дополнила образ цепочкой с крестом на груди и солнцезащитными очками. При этом она отказалась от бюстгальтера.

Читатели издания возмутились внешним видом певицы. «Кто пойдет на "деловую встречу" с крестом на голой груди? Опять противно и пошло», «Топлес на встречу! Она директор борделя?», «Лопес когда-нибудь прикроется?» — заявили юзеры.

Ранее в ноябре Дженнифер Лопес без макияжа попала в объектив папарацци и вызвала споры в сети. Знаменитость была замечена после репетиции, которая проходила в Лос-Анджелесе, в спортивном оверсайз-костюме бежевого цвета и белых кроссовках.

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      Карина Черных
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