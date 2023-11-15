Экс-главе фонда предпринимательства в российском регионе дали 14 лет за хищения

В Якутии экс-главу фонда предпринимательства приговорили к 14 годам за хищения

Суд в Якутии приговорил к 14 годам лишения свободы бывшего руководителя регионального фонда развития предпринимательства, обвиненного в хищениях на общую сумму свыше 177 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Он будет отбывать наказание в колонии общего режима с обязанностью выплатить штраф в размере трех миллионов рублей. Шесть его соучастников получили от семи до девяти лет лишения свободы.

По данным следствия, глава фонда предпринимательства вместе с соучастниками регистрировал несуществующие организации на подставных лиц и подделывал документы для получения средств господдержки. В результате их действий со счета фонда было похищено более 177 миллионов рублей. Злоумышленникам, в зависимости от роли и степени участия, было предъявлено обвинение по статьям о незаконном создании юридического лица, мошенничестве, легализации денежных средств и коммерческом подкупе. Уголовное дело расследовалось при взаимодействии сотрудников ФСБ, управления уголовного розыска и управления экономической безопасности МВД.

Ранее стало известно, что Басманный суд Москвы отправил под стражу экс-главу Хорошевского отдела СК по столице Рустама Юсупова по делу о крупной взятке и создании преступного сообщества.