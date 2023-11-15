Экс-премьер Словакии показал плакат с оскорблением новому главе правительства

Экс-премьер Словакии Матович показал в парламенте плакат с оскорблением Фицо

Бывший премьер-министр Словакии Игорь Матович показал в ходе заседания парламента плакат с оскорблением в адрес нового главы правительства Роберта Фицо, передает РИА Новости.

Инцидент произошел во вторник, 14 ноября. После того, как Фицо представил парламентариям программное заявление кабмина и обратился к ним с просьбой поддержать документ, к трибуне вышел Матович с плакатом, на котором было написано «Лжец без совести», а красная стрелка на нем указывала на действующего премьера.

Глава парламента Петер Пеллегрини призвал депутата воздержаться от подобных действий, напомнив, что в зале заседаний запрещены такие приспособления.

Фицо не отреагировал на действия Матовича и молча занял свое место. Его оппонент также не прокомментировал свою акцию.

Ранее премьер-министр заявил, что Словакия не будет предоставлять военную помощь Украине вопреки политике Европейского союза (ЕС).