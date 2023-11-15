Экс-премьер Словакии показал плакат с оскорблением новому главе правительства
Бывший премьер-министр Словакии Игорь Матович показал в ходе заседания парламента плакат с оскорблением в адрес нового главы правительства Роберта Фицо, передает РИА Новости.
Инцидент произошел во вторник, 14 ноября. После того, как Фицо представил парламентариям программное заявление кабмина и обратился к ним с просьбой поддержать документ, к трибуне вышел Матович с плакатом, на котором было написано «Лжец без совести», а красная стрелка на нем указывала на действующего премьера.
Глава парламента Петер Пеллегрини призвал депутата воздержаться от подобных действий, напомнив, что в зале заседаний запрещены такие приспособления.
Фицо не отреагировал на действия Матовича и молча занял свое место. Его оппонент также не прокомментировал свою акцию.
Ранее премьер-министр заявил, что Словакия не будет предоставлять военную помощь Украине вопреки политике Европейского союза (ЕС).