Энистон вышла на связь после слухов о депрессии из-за ухода Перри из жизни

Энистон отреагировала на смерть Перри и подтвердила депрессию из-за его ухода

Американская актриса Дженнифер Энистон вышла связь после слухов о депрессии из-за ухода из жизни ее коллеги и звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артистка подтвердила, что чувствует глубокое горе из-за смерти своего друга: «Мы любили его всем сердцем. Он был частью нашей ДНК. Нас всегда было шестеро. Это была выбранная семья, которая навсегда изменила нас и предопределила наши пути».

Энистон также отметила, что Перри обожал смешить людей, а также призналась, что иногда общается с умершим коллегой.

«Мэтти, я тебя очень люблю и знаю, что ты теперь в покое, вся боль ушла. Говорю с тобой каждый день и иногда почти слышу, как ты говоришь: "Как будто ты могла стать еще безумней!"» — написала актриса.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Энистон впала в депрессию после ухода ее коллеги из жизни.

Мэттью Перри скончался 28 октября в возрасте 54 лет в своем доме в Лос-Анджелесе. Ассистент актера обнаружил его в джакузи без признаков жизни. Позже стали известны первые результаты вскрытия тела звезды.