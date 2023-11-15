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02:03, 15 ноября 2023Мир

Стало известно о страхе украинцев перед победой Трампа на выборах

Журналист Нурборг заявил о страхе украинцев перед переизбранием Трампа
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Корреспондент шведского телеканала Бенгт Нурборг заявил, что жители Украины боятся победы экс-президента США Дональда Трампа на выборах на пост государства в США в 2024 году. Об этом он высказался в эфире SVT.

Нурборг заявил о страхе украинцев перед переизбранием Трампа. По его словам, среди жителей страны растет усталость от конфликта с Россией.

«Назревает всеобщее разочарование, причем не только на Западе, что хваленое контрнаступление, объявленное весной, но начавшееся лишь летом, не принесло тех результатов, которых многие так ждали», — отметил журналист.

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