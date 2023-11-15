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09:46, 15 ноября 2023Ценности

Фигуристка Алина Загитова вышла в свет в откровенном платье

Фото: @azagitova

Российская фигуристка Алина Загитова вышла в свет в откровенном наряде. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

21-летняя спортсменка поделилась серией снимков своего образа для премии глянцевого журнала Voice «Главные лица». Так, для мероприятия девушка выбрала полупрозрачное платье, оформленное корсетом и длинным шлейфом. На размещенных кадрах видно, что под изделие знаменитость надела комплект нижнего белья черного цвета. На ней также надеты кружевные перчатки выше локтя, сияющие серьги и массивное колье.

Поклонники восхитились внешним видом звезды, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более 44 тысяч лайков. «Прекрасно выглядишь», «Красотка», «Великолепное сценическое платье», «Не юбка короткая, а просто ноги длинные», «Алина, роскошная», — высказывались они.

В марте фигуристка Алина Загитова поделилась снимками с новой фотосессии и восхитила фанатов. 20-летняя спортсменка предстала перед камерой в черном корсете с глубоким декольте. Образ знаменитости дополняют фата в тон наряду, макияж в стиле smoky eyes, серебряные серьги и объемные локоны.

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      Карина Черных
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