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12:16, 23 марта 2023Ценности

Фанаты сравнили Алину Загитову с Моникой Беллуччи на новых фото

Фигуристка Алина Загитова поделилась снимками с новой фотосессии и восхитила фанатов

Фото: @azagitova

Российская фигуристка Алина Загитова поделилась снимками с новой фотосессии и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

20-летняя спортсменка предстала перед камерой в черном корсете с глубоким декольте. Образ знаменитости дополняют фата в тон наряду, макияж в стиле smoky eyes, серебряные серьги и объемные локоны.

Поклонники оценили внешний вид звезды в комментариях под постом, сравнив ее с итальянской актрисой и моделью Моникой Беллуччи. «Моника Беллуччи номер два!», «Есть во внешности Алины и Моники что-то схожее», «Роскошная и таинственная Алина», «Идеальная красота», «Само совершенство!» — высказывались они.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект создал платье для выступлений российской фигуристки Евгении Медведевой на льду. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию рассказала, что ее новый наряд будет представлен в данной технологии для предстоящего турнира по шоу-программам «Русский вызов».

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Карина Черных
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