ХАМАС потеряло связь с командующим северным подразделением

Haaretz: ХАМАС потеряло связь с командующим войск Ахандуром с 11 ноября

Один из высокопоставленных командиров палестинского движения ХАМАС Ахмед Ахандур не выходил на связь с субботы, 11 ноября, его состояние неизвестно, пишет израильская газета Haaretz.

Как уточнили журналисты, Ахандур командует северным подразделением войск ХАМАС в секторе Газа. «Он не выходил на связь с высшими должностными лицами организации с субботы, его состояние неизвестно», — указало издание на потерю контактов с военным.

5 ноября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала более 20 высокопоставленных командиров ХАМАС.

Также сообщалось, что командир батальона ХАМАС «Сабра Телль Аль-Хава» Мустафа Далул был ликвидирован ударом истребителей в секторе Газа. В заявлении также подчеркнули, что Далул занимал ряд важных позиций в батальоне до начала боевых действий с Израилем.