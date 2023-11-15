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01:00, 15 ноября 2023Мир

ХАМАС потеряло связь с командующим северным подразделением

Haaretz: ХАМАС потеряло связь с командующим войск Ахандуром с 11 ноября
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Global Look Press

Один из высокопоставленных командиров палестинского движения ХАМАС Ахмед Ахандур не выходил на связь с субботы, 11 ноября, его состояние неизвестно, пишет израильская газета Haaretz.

Как уточнили журналисты, Ахандур командует северным подразделением войск ХАМАС в секторе Газа. «Он не выходил на связь с высшими должностными лицами организации с субботы, его состояние неизвестно», — указало издание на потерю контактов с военным.

5 ноября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала более 20 высокопоставленных командиров ХАМАС.

Также сообщалось, что командир батальона ХАМАС «Сабра Телль Аль-Хава» Мустафа Далул был ликвидирован ударом истребителей в секторе Газа. В заявлении также подчеркнули, что Далул занимал ряд важных позиций в батальоне до начала боевых действий с Израилем.

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