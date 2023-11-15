В ХАМАС назвали цели заявлений Пентагона о больницах в секторе Газа

ХАМАС: США дают «зеленый свет» Израилю, заявляя о военных целях больниц

Заявления Пентагона об использовании палестинским движением ХАМАС больниц в секторе Газа в военных целях является «зеленым светом» Израилю для совершения более жестоких убийств в медучреждениях. Об этом говорится в комментарии ХАМАС, пишет РИА Новости.

В ХАМАС назвали цели подобных высказываний американской стороны. «Мы рассматриваем эти заявления как зеленый свет оккупантам со стороны США для совершения более жестоких массовых расправ в больницах с целью разрушения сектора здравоохранения и оказания давления на наш народ», — подчеркнули в движении.

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что палестинские движения ХАМАС и «Исламский джихад» используют в военных целях медицинские учреждения сектора Газа, включая крупнейшую клинику «Аш-Шифа».