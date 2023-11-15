Хоккеист ударил Овечкина клюшкой по горлу и избежал наказания

Хоккеист Макнэбб ударил Овечкина клюшкой по горлу в матче НХЛ и избежал удаления

«Вашингтон Кэпиталс» обыграл «Вегас Голден Найтс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На первой минуте встречи судьи зафиксировали нарушение правил со стороны «Вегаса»: канадский защитник Брейден Макнэбб ударил клюшкой капитана «Вашингтона» Александра Овечкина по горлу, после чего российский форвард упал на лед. Игра была на время остановлена, нападающий отправился на скамейку запасных.

После обсуждения эпизода рефери приняли решение не засчитывать нарушение правил. Таким образом, Макнэбб избежал наказания и удаления с площадки.

Матч завершился со счетом 3:0. Овечкин не набрал очков. Заброшенными шайбами отметились Дилан Строум, Коннор Макмайкл и Бек Маленстин.